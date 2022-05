Assemblea Assolombarda,con rincari energia a rischio 50% imprese

MILANO, 30 MAG - "Oggi il prezzo unico dell'energia è quasi 5 volte quello di inizio 2020. Da qui a luglio è, così, a rischio la produzione di un'impresa del territorio su quattro ed entro un anno la produzione di più della metà delle aziende". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel corso dell'assemblea dell'associazione al Mind - Milano Innovation District. "La crisi in Ucraina - ha aggiunto - ha fatto esplodere un problema che in realtà esisteva da tempo: in Italia è sempre mancata una politica energetica. In passato i governi, giustamente, non hanno esitato a salvare le banche in crisi. Preservare il tessuto industriale, oggi, è anch'essa una questione di sicurezza nazionale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA