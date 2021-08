Assicurazione auto, in Sicilia in un anno il prezzo è calato del 13,7%

E’ un’immagine positiva quella emersa, per la Sicilia, dall’Osservatorio Rc Auto di Facile.it che a luglio non ha registrato un aumento dei premi medi Rc Auto come invece è successo in molte aree di Italia; oggi per assicurare un veicolo a quattro ruote in regione occorrono, in media, 444,51 euro, vale a dire il 13,7% in meno rispetto ad un anno fa e addirittura leggermente inferiore rispetto a quanto rilevato a giugno (-2,1%).

Il calo dei prezzi rilevato negli ultimi dodici mesi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Sicilia, con una diminuzione a doppia cifra in ogni area: calo record per la provincia di Messina (-18,46%), seguita da quelle di Catania (-16,11%) e Caltanissetta (-14,87%). Diminuzioni inferiori alla media regionale, invece, per Ragusa (-13,70%), Trapani (-12,95%) e Siracusa (-12,69%). Chiudono la classifica siciliana Enna (-11,41% ), Palermo (-10,71%) ed Agrigento, area dove il premio medio è diminuito del 10,55%. In valori assoluti, a luglio 2021, Messina si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 485,45 euro), Enna la più economica (326,91 euro).

