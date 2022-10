ROMA, 07 OTT - Al via la seconda edizione del meeting internazionale organizzato dall'Ania che lunedì 12 ottobre a partire dalle 9.30 vedrà confrontarsi protagonisti e rappresentanti del mondo assicurativo e finanziario. Si discuterà delle sfide da affrontare per gestire l'attuale contesto socio-economico e del ruolo delle Assicurazioni per lo sviluppo sostenibile. Il Summit si terrà a Roma, presso Villa Miani.

