Assogestioni: fondi azionari forti nonostante calo mercati

MILANO, 24 GIU - Nonostante mercati finanziari molto volatili, con l'indice MSCI World in calo di oltre il 20% da inizio anno, i fondi azionari in Italia hanno raccolto più di 2,5 miliardi di euro. Lo rende noto Assogestioni. L'inversione di marcia delle principali politiche monetarie globali, con conseguente pressione sui tassi di interesse, pesa sulla raccolta dei fondi obbligazionari, negativa di 3,3 miliardi a maggio. Il saldo netto della raccolta mensile dei fondi aperti è lievemente negativo (-370 milioni) per la prima volta da marzo 2020 in quanto "pesa lo scenario dei mercati globali ancora molto volatili, segnati dall'instabilità del contesto geoeconomico internazionale", spiega l'associazione italiana delle società di gestione del risparmio. Il patrimonio gestito dal settore a fine maggio è pari a 2.395 miliardi "per l'effetto combinato della raccolta e della flessione dei mercati".

