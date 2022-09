Assogestioni: nel primo semestre raccolta tiene

MILANO, 06 SET - A fine giugno il patrimonio gestito dalle società del risparmio si attesta a 2.257 miliardi, con un saldo complessivo dei primi sei mesi dell'anno che resta in positivo per 6,75 miliardi, "a dimostrazione della resilienza dell'industria sui flussi" nonostante la raccolta netta del secondo trimestre risulti negativa per 4,1 miliardi. Sono i dati dell'associazione di settore Assogestioni. L'Ufficio studi dell'associazione quantifica l'effetto della flessione dei mercati sul patrimonio gestito in un calo di 7 punti percentuali tra aprile e giugno 2022. Da inizio anno l'andamento avverso dei mercati ha eroso circa l'11% degli asset. Sul fronte retail, viene confermato l'interesse degli investitori per le categorie più rischiose di fondi aperti: il comparto azionario ha registrato afflussi netti positivi per 6,4 miliardi e quello bilanciato per 1,7 miliardi. Sostanziali i deflussi dai prodotti obbligazionari (-9,8 miliardi).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA