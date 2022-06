Assolatte, export record da 4 miliardi nel 2021

MILANO, 22 GIU - L'export traina la crescita del settore lattiero caseario, con un fatturato complessivo di 4,1 miliardi di euro nel 2021, mentre cala la domanda interna colpita dall'inflazione. Tra gennaio e aprile 2022 gli acquisti domestici di formaggi segnano un -5%. È quanto emerge dalla 77esima assemblea di Assolatte a Milano. Il settore, osserva il presidente dell'associazione, Paolo Zanetti, ha mostrato una "capacità di reazione eccezionale accollandosi enormi costi aggiuntivi per mesi e trasferendo a valle solo quanto strettamente necessario: lo abbiamo fatto senza alcun aiuto, senza ricorrere a finanziamenti pubblici". Complessivamente, nel 2021 l'export si conferma motore della crescita con aumenti a doppia cifra per tutte le categorie di prodotto nei paesi europei. Buoni risultati anche dall'area extra-UE con un incremento medio dei volumi del 9,7%. Salgono le consegne di latte del 3,3%, attestandosi a 13,1 milioni di tonnellate. Cresce anche la produzione dei derivati, con incrementi tra i più elevati dell'Unione europea. Tra i formaggi, la mozzarella si conferma il formaggio più prodotto. Buone performance anche per mascarpone e burrata. Nel comparto Dop, al primo posto c'è il Grana Padano con il 35%, seguono Parmigiano Reggiano (28%), Gorgonzola (11%) e Mozzarella di Bufala Campana (9%). Segnano il passo gli acquisti domestici sia nel latte alimentare (-2,3%) che nei formaggi (-1,5%).

