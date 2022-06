Assolavoro, 500 mila occupati somministrati nel I trimestre

ROMA, 08 GIU - Nei primi tre mesi del 2022 il numero medio mensile di persone che lavorano tramite Agenzia del lavoro sfiora quota 500mila e a marzo 2022 è stato raggiunto un nuovo picco storico dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo indeterminato che raggiungono quasi le 113 mila unità. Sono i dati principali dell'Osservatorio Assolavoro Datalab, presentati all'assemblea pubblica dell'associazione "Cambia il mondo, cambia il lavoro. Le nuove sfide tra inclusione e innovazione". Nell'arco degli ultimi tre anni considerando l'incremento dei nuovi contratti a tempo indeterminato, il 42% è un contratto sottoscritto con una Agenzia per il Lavoro. Da una ricerca Ipsos emerge che chi lavora con le Agenzie consiglierebbe di rivolgersi a questo canale nel 91% dei casi, ma nella popolazione la conoscenza del "lavoro in somministrazione" resta bassa, quasi una persona su due non sa bene cos'è. Inoltre, chi ha avuto esperienze di somministrazione conferma la crescita dell'occupazione stabile dopo il contratto: tra chi si è stabilizzato, circa la metà (49%) lo ha fatto entro i 6 mesi; il 61% è stato assunto a tempo indeterminato dall'azienda in cui era impiegato con l'agenzia. Infine, durante la pandemia, tra i lavoratori in somministrazione risulta più elevata la quota di chi ha trovato lavoro rispetto a chi lo ha perso (+8 contro -1 della popolazione), e chi è sempre rimasto occupato ha cambiato azienda nel 43% dei casi. Il 54% esprime soddisfazione per i pagamenti puntuali di stipendi e sostegni al reddito.

