Assolavoro, assemblea su nuove sfide del lavoro l'8 giugno

ROMA, 07 GIU - A 25 anni dall'introduzione della Legge Treu, Assolavoro fa un bilancio dell'attività delle agenzie del lavoro e sulle prospettive del Pnrr nell'Assemblea pubblica "Cambia il mondo, cambia il lavoro. Le nuove sfide tra inclusione e innovazione", l'8 giugno a Roma. L'evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sul sito dell'Agenzia ANSA a partire dalle ore 11. Nel corso dei lavori verrà presentata la ricerca realizzata da Ipsos su come cambia il lavoro e sarà illustrato l'impegno del sistema delle Agenzie al fianco dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Unhcr per favorire l'integrazione e l'inserimento occupazionale dei rifugiati in Italia grazie alld risorse per 45 milioni di euro previste da un accordo tra Assolavoro e Sindacati. Con il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza, parteciperanno all'evento la presidente della World Employment Confederation, Bettina Schaller Bossert, la Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'Unhcr, Chiara Cardoletti, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Tiziano Treu, e l'amministratore delegato di Ipsos, Nando Pagnoncelli.

