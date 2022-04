Atlantia: assemblea vota sì al piano "all green" col 98,22%

ROMA, 29 APR - L'assemblea dei soci di Atlantia ha approvato il "Climate Action Plan" della società col 98,22% dei voti. Lo rende noto il gruppo, sottolineando che è "la prima volta che in Italia viene portato al voto dell'assemblea dei soci il Piano di Decarbonizzazione". Il Climate Action Plan di Atlantia illustra "l'impegno" della società nel contrasto al cambiamento climatico attraverso "obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra" di breve, medio e lungo termine e le principali azioni pianificate per raggiungerli, "abilitando la transizione verso una mobilità a basse emissioni". Il "CAP" consentirà di "azzerare" le emissioni dirette di CO2 delle infrastrutture di Atlantia "entro il 2040, con dieci anni di anticipo rispetto agli impegni dell'Accordo di Parigi sul Clima", spiega ancora il gruppo. Il Climate Action Plan di Atlantia prevede una "trasformazione" dei processi industriali e delle attività operative attraverso "alcune direttrici principali" che il Gruppo sta attuando nei vari Paesi del mondo in cui opera, ossia una "progressiva elettrificazione", un "crescente utilizzo di energia da fonti rinnovabili", attraverso "minori consumi, puntando all'efficienza energetica" e il "coinvolgimento" della catena di fornitura per la ricerca di "materiali a minore impatto ambientale" da usare per l'ammodernamento e la manutenzione delle infrastrutture. Quindi promozione della "circolarità" dei materiali usati, del loro riutilizzo e riciclo. Atlantia fa presente che "già oggi viene riciclato il 90% dei rifiuti prodotti negli aeroporti del Gruppo e il 65% nel settore autostradale".

