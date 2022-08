Atlantia: con traffico in ripresa +18% ricavi primo semestre

ROMA, 04 AGO - Nei primi sei mesi del 2022 Atlantia, beneficiando della ripresa del traffico autostradale e aeroportuale, ha aumentato i ricavi del 18% (3,3 miliardi di euro) e il margine operativo lordo (EBITDA) del 22% (2,1 miliardi). Il debito finanziario netto è pari a 21,2 miliardi di euro (-8,8 miliardi di euro rispetto a fine 2021), e recepisce il corrispettivo per la cessione di ASPI di 8,2 miliardi di euro. L'utile netto consolidato è salito a 6,1 miliardi. E' quanto si legge nella relazione finanziaria semestrale approvata dal Cda oggi. Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha poi "preso atto della volontà di Carlo Bertazzo, CEO e DG di Atlantia, espressa nel quadro di un accordo consensuale, di non guidare più la Società dopo il previsto delisting del titolo dalla Borsa Italiana". Bertazzo rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA