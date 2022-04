Atlantia: Edizione, in corso colloqui con Blackstone

MILANO, 07 APR - Edizione ha in corso "discussioni con Blackstone" senza però aver raggiunto accordi. Lo si legge in una nota in cui la holding della famiglia Benetton, secondo cui i colloqui con il fondo quale "partner" sono "in coerenza con gli intendimenti" di mantenere il "radicamento italiano" di Atlantia. "L'investimento in Atlantia ha natura strategica - si legge nella nota - ed è intendimento di Edizione continuare a concorrere allo sviluppo sostenibile del suo valore, mantenendo il radicamento italiano della società".

