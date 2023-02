Aumenta volontariato aziendale, raccolti 20mila kg rifiuti

ROMA, 16 FEB - Nel 2022 sono stati sempre di più i dipendenti che, durante l'orario di lavoro, hanno lasciato le proprie scrivanie per dedicarsi alle attività di volontariato con Legambiente: ripulendo le aree abbandonate, riqualificando le aree pubbliche e quelle verdi, partecipando alla manutenzione di scuole, cascine e sedi di associazioni, o prendendo parte agli incontri formativi e ai laboratori dedicati alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità. In particolare, salgono a 194 le imprese coinvolte e a 13.136 i volontari (nel 2021 erano 139 e 9.206); riqualificate 223 aree e recuperati 19.685 chilogrammi di rifiuti abbandonati, di cui ben 166 kg di mozziconi di sigarette (nel 2021 erano 52,5 kg) pari a circa 415.000 unità. E' quanto emerge dalla IX edizione di "Sinergie: creare valore con Legambiente", quest'anno dal titolo "Tutto può cambiare: il cambiamento è nelle nostre mani", dimostrando "un contributo importante per il perseguimento degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, con una preziosa ricaduta sulle comunità e sui territori, specie quelli che vivono in una condizione di marginalità urbana", spiega la ong.

