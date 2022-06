Auto: a Toyota, Ferrari e Polestar i Car Design Award 2022

TORINO, 10 GIU - Toyota, Ferrari e Polestar si aggiudicano i Car Design Award 2022. Le tre Case hanno vinto il premio rispettivamente nelle categorie Concept Cars, Production Cars e Brand Design Language. L'Oscar del design automobilistico mondiale, istituito nel 1984 dalla rivista Auto&Design, si è tenuto a Milano, nel prestigioso Adi Design Museum, in occasione della Milano Design Week. I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria internazionale di esperti e giornalisti che, come ogni anno, si sono confrontati per dare una valutazione obiettiva sulla scena mondiale del design automobilistico. Tra le vetture di produzione il primo posto è andato alla Ferrari 296 Gtb, modello con powertrain ibrido in cui la parte elettrica è abbinata a un motore a sei cilindri a V. Dietro la coupé del Cavallino sono arrivate seconde a pari merito la DS 4 e la Lotus Eletre, terza la Volkswagen Id. Buzz.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA