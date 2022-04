Auto:Breton, dal 2035 Europa produrrà a più elevati standard

MILANO, 01 APR - L'Europa arriverà per prima alla transizione, la vendita dei veicoli a combustione sarà vietata dopo il 2035 ma la penetrazione del mercato dei veicoli elettrici sarà solo del 12% entro il 2030 in Africa; 40% per India e Stati Uniti. Nel frattempo dunque, sostiene il Commissario per il mercato Interno Thierry Breton "sarebbe un errore strategico non continuare a fare affidamento sulle competenze industriali dell'Europa per rifornire tali mercati, nella loro transizione verso la mobilità a emissioni zero". Ma "possiamo farlo in base ai più elevati standard di qualità dell'aria. Perché questa è la mia ambizione per Euro 7. Che diventi la norma per tutti i veicoli con motori a combustione interna in tutto il mondo" aggiunge inaugurando il laboratorio di sorveglianza di Ispra. "Stiamo lavorando per finalizzare una proposta valida e tecnicamente fattibile, prevista entro luglio di quest'anno. Ridurremo i limiti di emissione in linea con gli ultimi sviluppi tecnologici. Cattureremo meglio le condizioni reali delle emissioni di guida e faremo pieno uso delle tecnologie digitali. E, ultimo ma non meno importante, presteremo particolare attenzione alla durabilità delle nostre esigenze. Perché vogliamo assicurarci che anche dopo 10 o 15 anni, i nostri standard di inquinamento rimangano ambiziosi come il primo giorno" aggiunge. "Tutto questo per garantire che la nostra transizione verde e digitale non sia una transizione di pochi, ma di molti; non solo di grandi gruppi, ma di intere filiere". L'Unione europea "ha tutta l'ambizione e tutta l'innovatività necessarie per costruire la sua resilienza a lungo termine".

