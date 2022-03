Auto: incentivi in arrivo, previsti 650 milioni per 2022

TORINO, 31 MAR - Gli incentivi auto dovrebbero arrivare all'inizio della prossima settimana nel Dpcm atteso entro mercoledì e riguarderanno il periodo 2022-2024. Lo stanziamento per il 2022 è di 650 milioni di euro. E' emerso - secondo quanto si apprende - dalla riunione a Palazzo Chigi tra il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministeri di Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Roberto Cingolani, Enrico Giovannini e Andrea Orlando. Gli incentivi riguarderanno auto elettriche, ibride e Euro6 e saranno ridotti se non ci sarà la rottamazione. Non saranno interessate le flotte aziendali. Ci sono le moto con rottamazione obbligatoria e il car sharing. L'accelerazione è arrivata dopo le lamentele del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che ha polemizzato per il ritardo degli altri ministeri coinvolti nel varo del provvedimento.

