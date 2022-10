Auto: segno positivo anche a settembre, +5,4% mercato Italia

TORINO, 06 OTT - Secondo segno positivo consecutivo per il mercato dell'auto italiano. Sono 110.976 le auto immatricolate - secondo i dati del ministero dei Trasporti - nel mese di settembre, il 5,4% in più dello stesso mese del 2021. Nei nove mesi le immatricolazioni sono complessivamente 976.055, in calo del 16,27% sull'analogo periodo dello scorso anno. Il gruppo Stellantis ha immatricolato a settembre in Italia 35.527 auto, il 6,5% in più dello stesso mese del 2021. La quota sale dal 31,7% al 32%. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono in tutto 353.360, in calo del 20,8% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota che scende dal 38,3% al 36,2%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA