Auto: Tiraboschi (Brembo), 2023 sarà di assestamento

CERNOBBIO, 02 SET - Per l'automotive il 2023 "sarà una fase di assestamento". Lo afferma il presidente esecutivo del gruppo Brembo, Matteo Tiraboschi, a margine del Forum Ambrosetti, aggiungendo che "il tema dei semiconduttori è un tema che c'è". "Le nuove tecnologie nell'automotive stanno complicando gli scenarie e le vendite - spiega -. Elettrico, ibrido e mild hybrid creano, lato consumatore, un po' di difficoltà nella scelta e si preferisce aspettare per capire quale sarà la tecnologia vincente del futuro". Interpellato più in generale sul clima che si respira al Forum Ambrosetti, Tiraboschi, sottolinea che "il momento che stiamo vivendo è di grande preoccupazione: il Covid non è passato ed è un tema che ci accompagnerà anche nei prossimi mesi; la guerra ha degli aspetti tragici; il costo dell'energia e delle materie prime e l'inflazione". Per cui, "la situazione è molto complessa. Sta alle imprese capire e gestire una situazione del genere", aggiunge il presidente di Brembo, sottolineando come le imprese siano nate "per costruire il loro futuro e dobbiamo pensare in maniera positiva a programmare un 2023 che dovrà essere un anno da superare". "Arriviamo da mesi difficili - ricorda - ma le imprese ci hanno fatto vedere che nei primi trimestri hanno pubblicato tutti risultati straordinari. Le imprese riescono a buttare il cuore oltre l'ostacolo e fare bene".

