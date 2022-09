Auto: torna segno positivo in Europa, +3,4% in agosto

TORINO, 16 SET - Torna il segno positivo nel mercato europeo dell'auto. Nel mese di agosto in Unione Europea, Efta e Regno Unito le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 748.961, il 3,4% in più dello stesso mese del 2021. A luglio, invece, si è registrato un calo del 10,6% con 874.947 immatricolazioni, Sempre negativo il totale delle auto immatricolate da inizio anno: in tutto 7.221.379, in calo dell'11,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso.

