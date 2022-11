Automotive: Urso, riparte tavolo,sarà convocato 5 dicembre

ROMA, 20 NOV - "Ripristiniamo il tavolo automotive: ho dato disposizione di riconvocare il tavolo automotive il 5 dicembre, tra venti giorni, in modo da presentarci a questo tavolo con tutti gli attori industriali, produttivi, sociali, sindacali e le aziende principali, per confrontarci con il sistema sociale e produttivo su quali sono gli strumenti che dovremo realizzare in Europa e a livello nazionale per meglio affrontar questa fase della transizione ecologica". Lo ha annunciato il ministro dell'Industria e del made in Italy Adolfo Urso al Festival Città Impresa. "Mi impegno a riconvocare il tavolo ogni tre mesi", ha aggiunto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA