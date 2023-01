ROMA, 25 GEN - I concessionari aderenti all'Aiscat hanno in programma investimenti "per circa 60 miliardi di euro nei prossimi 15 anni" per modernizzare le reti autostradali. Lo ha detto il presidente di Aiscat, Diego Cattoni, aprendo l'assemblea dell'associazione, spiegando che gli investimenti riguarderanno la "digitalizzazione" della rete ma anche la "costruzione di terze e quarte corsie".

