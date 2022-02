Autotrasporto: Unatras, domani incontro ma pronti a fermo

ROMA, 21 FEB - Unatras ha deciso di "proseguire le trattative in corso con il Governo e aspettare l'esito dell'incontro di domani con la viceministra Teresa Bellanova" per intraprendere eventuali iniziative di protesta, senza escludere il fermo nazionale. In una nota dell'Unione delle principali associazioni italiane dell'autotrasporto si legge che il comitato esecutivo "ha già stabilito, in assenza di risposte concrete e soddisfacenti, di assumere sin da subito tutte le iniziative sindacali necessarie a tutela della categoria senza escludere, nel rispetto della normativa vigente, la proclamazione di un fermo nazionale". Unatras afferma di giudicare "in maniera molto positiva il proseguimento del confronto" con l'auspicio che "sia più consistente e produttivo rispetto a quanto avvenuto nel recente passato". L'Unione comunica quindi che "ascolterà con interesse e senso di responsabilità le proposte" e ribadisce che "bisognerà agire sia attraverso un sostegno economico adeguato ad affrontare l'eccezionale aumento di costi, sia intervenendo in maniera concreta ed efficiente sulle norme che dovranno garantire una maggiore regolarità del mercato dell'autotrasporto".

