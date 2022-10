Azienda semilavorati di pistacchio emette minibond da 8 milioni di euro

Piani di sviluppo, operazioni di investimento straordinarie o di refinancing. È questo l'obiettivo con cui Pistacchio S.p.A. (RedFish LTC) specializzata nella produzione di semilavorati di pistacchio, ha emesso minibond da 8 milioni di euro per la campagna 2022. Lo dice una nota dell’azienda. Lo ha sottoscritto Amundi SGR S.p.A. per conto del fondo Amundi Eltif AgrItaly PIR. Il prestito obbligazionario ha una durata di 6 anni, rimborso Bullet. Si tratta di un innovativo strumento di finanziamento per le aziende non quotate in Borsa, per poter reperire fondi dagli investitori fornendo in cambio titoli di credito in favore di chi desidera credere nel loro progetto.

RedFish LongTerm Capital (Holding di Partecipazione Industriale), lo ha fatto, supportando la storica Società Pistacchio in qualità di financial advisor. Pistacchio S.p.A., fondata nel 2016, è una società specializzata nel settore della produzione di semilavorati di pistacchio, ed attiva nel settore della selezione, produzione e trasformazione di frutta secca. L’azienda dispone di tre stabilimenti produttivi: quello storico nel distretto di Bronte, uno nato nel 2012 a Castiglione di Sicilia e il nuovo stabilimento di Belpasso (Catania).



