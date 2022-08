Azienda veneta: Pronti a 20 assunzioni, non si presenta nessuno

ROMA, 02 AGO - "Cerco almeno 20 persone, ma nessuno si presenta nonostante la disoccupazione sia ad oltre l'8%: manutentori, magazzinieri, mulettisti, autisti, anche enologi e distillatori, soffiatori, impiegati di segreteria, operai semplici o specializzati". E' il grido d'allarme lanciato dall'imprenditore Sandro Bottega, patron dell'omonima azienda vinicola di Bibano di Godega di Sant'Urbano, alle porte di Treviso. "La ricerca di personale - spiega, con una nota - dà risultati disarmanti: mesi e mesi per trovare persone che abbiano competenza, volontà di lavorare, disponibilità a rimboccarsi le maniche e, nel frattempo, si perdono ordini e i clienti scelgono altre strade in altri Paesi, dove le aziende riescono a consegnare con puntualità e dove il rispetto per il lavoro è maggiore. In questi primi sei mesi dell'anno abbiamo dovuto rinunciare a oltre 10 milioni di euro di ordini che avrebbero portato tasse nelle casse dello Stato, diminuito le uscite da reddito di cittadinanza e generato lavoro per altre imprese".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA