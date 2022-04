Banca Agricola Popolare di Ragusa, utili in crescita del 346,3%

L’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa (Bapr) ha deliberato l’approvazione del Bilancio 2021 con un risultato dell’esercizio di 12.148.405,41 euro. Come già comunicato, il bilancio individuale relativo all’anno 2021 ha registrato un utile netto di 12,1 mln. (+346,3% rispetto al 2020) e un risultato netto della gestione finanziaria di 116,6 mln. (+4,9%) e costi operativi, in riduzione a 99,6 mln. (-5,6% rispetto al 2020).

L'assemblea ha anche approvato l’operazione di capital management Lympha presentato da Bapr ai suoi stakeholder già nelle scorse settimane e realizzata con il supporto, tra gli altri, del gruppo di consulenza finanziaria Rothschild&Co e dello studio legale Bird&Bird.

"L'assemblea di oggi - ha affermato il presidente Arturo Schininà - costituisce una svolta decisiva nei rapporti sociali nonché uno strumento fondamentale per far raggiungere alla banca gli obiettivi che merita. Ringrazio i quasi 2.000 soci che ho avuto il piacere di accogliere all’apertura dei lavori, ulteriore conferma del percorso avviato e del nostro costante impegno nel voler accompagnare e sostenere la crescita dei nostri clienti. Intendiamo dare risposte organiche alle esigenze di tutti i soci e infondere al contempo fiducia sulle prospettive strategiche della banca e convincere nuovi soci a far parte dell’istituto. Non possono esserci interessi differenti, ma occorre lavorare insieme con trasparenza e dialogo costante». "Con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno e il forte consenso ricevuto oggi dai nostri soci - ha commentato il direttore Savero Continella - possiamo affermare che Bapr è riuscita ad andare 'oltrè, come il pay-off della nostra campagna. L’ottimismo di crescita e efficienza operativa avviata in questo triennio ci consente di essere una Banca sempre più 'del' e 'per' il territorio, una realtà solida e moderna, pronta alle sfide del futuro, nonché un interlocutore privilegiato per tutti i nostri stakeholder»

