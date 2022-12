Banca Fucino: rileva maggioranza società rinnovabili E-Way

ROMA, 21 DIC - Banca del Fucino, tramite la controllata Fucino green, rileva la maggioranza azionaria di E-Way Finance, attiva nello sviluppo, realizzazione e gestione di impianti di energie rinnovabili in Italia. come si legge in una nota Fucino Green raddoppia il suo investimento in E-Way Finance rilevando la quota (27,5%) precedentemente posseduta da Italian Renewable Resources spa e ne diventa il socio di controllo con il 55% delle quote societarie. E-Way Finance vanta progetti eolici e solari, della dimensione di circa 4 mila MW, tutti generati e lavorati dalla propria struttura operativa oltre a 515 MW già in iter autorizzativo, 963 MW in prossimo iter autorizzativo, e 2.460 MW in fase di avanzato sviluppo. Il restante 45% di E-Way Finance fa capo alla società Alma Energia srl, di Domenico Cerruti. Fucino Green è guidata dal Presidente Gabriele Gravina e dall'Amministratore Delegato Alessandro Schiavone e oggi detiene, oltre al controllo della piattaforma E-Way Finance, anche un portafoglio di progetti fotovoltaici in proprio di circa 70 MW, dei quali circa 15 in fase di costruzione dopo aver acquisito i primi asset fotovoltaici da Terna Energy Solution.

