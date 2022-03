Banche: Mario Cera confermato alla presidenza di Fbml

NEW YORK, 24 MAR - Gli investitori in fuga dalla Cina: da quando la Russia ha invaso l'Ucraina si è assistito a un deflusso "senza precedenti" in quello che è un cambio "molto inusuale" nel flusso globale di capitali nei mercati emergenti. Lo afferma l'Institute of International Finance, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. I flussi in uscita che "stiamo vedendo sono senza precedenti sulla dimensione e nell'intensità, soprattutto perché non stiamo assistendo a simili deflussi dal resto dei paesi emergenti", mette in evidenza il capo economista dell'Institute of International Finance.

