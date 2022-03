Banche: Sabatini, investimenti It cruciali; raggiunti i 5 mld

MILANO, 17 MAR - "L'Information technology rappresenta una componente importante negli investimenti delle banche con oltre 5 miliardi di euro a livello di settore". Lo ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini all'evento ANSA "Fintech e risparmio, la nuova frontiera di banche e assicurazioni". "La velocità del cambiamento, indotta dalla tecnologia, è diventata esponenziale - ha aggiunto Sabatini -. Le banche devono rispondere a questi cambiamenti sempre più rapidi e lo fanno con grande cosapevolezza". Gli investimenti in tecnologia sono "una priorità nei budget delle banche". Infatti, "il 92% degli itsitituti italiani ipotizza di aumentare gli investimetni in tecnologi", ha spiegato il dg. "Questo perché c'è piena consapevolezza che infrastrutture scalabili, resilienti e agili siano cruciali per ampliare l'offerta di servizi e prodotti bancari, anche per rispondere alla competizione che viene da soggetti che non sono del mondo bancario e sfruttano anche vantaggi dal punto di vista regolamentare".

