Banche: salgono le frodi su prestiti e furti di identità

ROMA, 07 LUG - Il maggior utilizzo dell'e-commerce e dell'online fa salire, nel 2021, i casi di frodi creditizie e furti di identità per ottenere un prestito o acquistare beni e poi non pagare. Come si ricava dai dati dell'Osservatorio sulle Frodi Creditizie e i furti di identità realizzato da Crif-MisterCredit, nel 2021 i casi rilevati in Italia sono stati oltre 28.600 (+31,1% rispetto al 2020). "Un aumento - spiega il rapporto - dovuto al continuo sviluppo degli acquisti online (+18% nel 2021). Il danno stimato raggiunge i 124,6 milioni di euro, "sostanzialmente stabile" rispetto alla precedente rilevazione.

