MILANO, 08 APR - Banco Bpm brinda in Borsa all'arrivo di Credit Agricole che ha comprato una quota del 9,18% dell'istituto guidato da Giuseppe Castagna. Il titolo all'inizio di seduta non riusciva a fare prezzo per poi entrare agli scambi in rialzo del 12% a 3,07 euro.

