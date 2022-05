Bank of England alza i tassi all'1%,massimo da 13 anni

ROMA, 05 MAG - La Banca d'Inghilterra ha deciso un nuovo rialzo dei tassi di interesse portandoli dallo 0,75% all'1%, il livello più alto a 13 anni. La decisione era ampiamente attesa e viene spiegata dall'Istituto centrale britannico come misura per contrastare la crescita record dell'inflazione nel Regno Unito. L'istituto centrale ha alzato le stime sull'inflazione per il 2022 e vede un picco al 10,25% dal 5,75% atteso in precedenza. La banca centrale prevede inoltre una contrazione dell'economia di circa l'1% nel quarto trimestre e ha tagliato le stime sul Pil del 2023 attendendosi una contrazione dello 0,25% contro una crescita dell'1,25% delle stime precedenti.

