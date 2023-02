Bankitalia: a dicembre stranieri cedono Btp per 7,5 miliardi

ROMA, 17 FEB - Continuano le vendite di titoli pubblici italiani da parte degli investitori stranieri mentre quelli italiani acquistano titoli esteri. Come si legge nelle statistiche della Banca d'Italia a dicembre 2022 le passività sull'estero sono aumentate di 4,7 miliardi. Gli incrementi delle passività per "altri investimenti" (4,6 miliardi) e degli investimenti diretti esteri in Italia (4,5 miliardi) hanno più che compensato i disinvestimenti esteri da titoli di portafoglio italiani (-4,4 miliardi, di cui -7,5 in titoli del settore pubblico). A novembre le cessioni di titoli pubblici erano state pari a 6,4 miliardi. I residenti hanno invece effettuato investimenti di portafoglio in titoli esteri per 11,4 miliardi di euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA