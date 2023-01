Bankitalia:a novembre tassi su nuovi mutui salgono al 3,55%

ROMA, 11 GEN - Ancora in crescita i tassi sui nuovi mutui erogati dalle banche alle famiglie. Come si legge nelle statistiche della Banca d'Italia i tassi di interesse comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) sono cresciuti al 3,55% contro il 3,23 di ottobre. I tassi sulle nuove erogazioni di credito al consumo sono passati al 9,25 per cento (8,93 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 2,94 per cento (2,54 nel mese precedente).

