Bankitalia: balzo spesa turisti stranieri a gennaio +275%

ROMA, 15 APR - Balzo della spesa dei turisti stranieri in Italia a gennaio, cresciuta del 275 per cento. Secondo quanto sottolinea la Banca d'Italia "nonostante la diffusione a livello globale della variante Omicron del Coronavirus, sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (1,5 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all'estero (1,1 miliardi) sono state significativamente superiori a quelle registrate in gennaio 2021 (0,4 e 0,5 miliardi, rispettivamente)". La spesa dei viaggiatori internazionali in Italia tuttavia è stata inferiore del 33,2% rispetto a quella dello stesso mese del 2019, quella degli italiani all'estero del 43,1 per cento.

