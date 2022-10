Bankitalia:clima peserà su pil,colpiti agricoltura e turismo

ROMA, 19 OTT - Il cambiamento climatico e l'aumento delle temperature previsto dalla comunità scientifica, avrà effetti negativi anche sull'economia italiana nel medio-lungo termine colpendo in particolare l'agricoltura e il tursimo. E' quanto emerge da un progetto di ricerca pubblicato dalla Banca d'Italia. In uno di questi studi, gli analisti sottolineano come un incremento di 1,5 gradi "potrebbe condurre ad avere nel 2100 un livello di Pil pro capite tra il 2,8 e il 9,5% inferiore rispetto allo scenario base con temperature stabili. "L'agricoltura è uno dei settori più esposti" ma saranno colpiti anche industria e turismo.

