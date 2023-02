Bankitalia, faro su aumento costi dei conti per inflazione

ROMA, 15 FEB - La Banca d'Italia richiama le banche a "valutare con estrema attenzione" le comunicazioni ai propri clienti di aumento dei costi dei conti correnti a causa "dell'alta inflazione" ricordando come ai clienti spetti "il diritto di recedere dal contratto senza spese entro la data di entrata in vigore delle nuove condizioni". Via Nazionale ha inoltre ricordato agli istituti di credito che l'aumento dei tassi di interesse Bce può aumentare la loro redditività ed è "in grado di compensare l'aumento dei costi indotto dall'inflazione" oltre che permettere di alzare il rendimento dei conti deposito, che sono stati azzerati negli anni scorsi.

