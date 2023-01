Bankitalia: imprese si attendono inflazione record a lungo

ROMA, 16 GEN - Le imprese si attendono che l'inflazione resti ai livelli record almeno per un altro anno con un calo solo successivamente. E' quanto emerge dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia tra le imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti. Le attese sull'inflazione al consumo, si legge, hanno " raggiunto in tutti i comparti i livelli massimi dall'inizio della rilevazione nel 1999. Il tasso atteso di inflazione al consumo si attesta, in media, a 8,9% tra sei mesi (da 7,5 nella precedente rilevazione), a 8,1 tra 12 mesi La dinamica dei prezzi praticati dalle imprese rimarrebbe sostenuta nei prossimi 12 mesi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA