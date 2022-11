Bankitalia:nel 2021 cresce la spesa per conti correnti a 94 euro

ROMA, 15 NOV - Cresce, nel 2021, la spesa per la gestione di un conto corrente bancario che raggiunge i 94,7 euro l'anno con un aumento di 3,8 euro. Secondo l'indagine annuale della Banca d'Italia il rialzo è dovuto in buona misura dalle spese l'emissione e per la gestione delle carte di pagamento. Le spese variabili, si legge, "sono cresciute principalmente per effetto della maggiore operatività della clientela, che si era invece contratta nel 2020, particolarmente per le operazioni presso gli sportelli".

