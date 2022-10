Bankitalia: rischio extra debiti con acquisti 'paga dopo'

ROMA, 30 OTT - Rischio di extradebito e di acquisti ''non consapevoli'' con la formula sempre più diffusa 'buy now pay later' che consente di dilazionare e magari rateizzare le spese. La Banca d'Italia in una comunicazione dei giorni scorsi mette in guardia richiamando l'attenzione dei consumatori su un fenomeno che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese. Nella comunicazione la banca centrale ricorda le condizioni necessarie affincheè il servizio ricada sotto le regole del credito al consumo e quindi la vigilanza dell'istituto centrale (commissione a carico del consumatore e importo sopra i 200 euro). In caso contrario ma se il servizio è erogato da una banca vigono le norme sulla trasparenza. Se la dilazione di pagamento è concessa direttamente dal venditore allora non vigono nè le norme del Testo unico bancario nè la vigilanza di Banca d'Italia.

