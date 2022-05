Bankitalia: un figlio costa in media 640 euro al mese

ROMA, 31 MAG - Negli ultimi anni mantenere un figlio in Italia è costato circa 640 euro al mese, circa un quarto del reddito medio delle famiglie. Nel 2020 però, complici le restrizioni della pandemia, la spesa si è leggermente abbassata a 580 euro: meno spostamenti e meno spese per il tempo libero. E'la fotografia scattata da Bankitalia nella sua Relazione annuale, valutando il periodo 2017-2020ed i nuclei familiari composti da 2 adulti e uno o più minori. Ed anche sui figli si riverbera il gap Nord Sud del Paese: al Mezzogiorno si spende meno ma l'incidenza sul reddito è più o meno invariata ed in ogni caso oltre la metà (il 60%) del totale viene impiegato per soddisfare i bisogni primari, alimentari, abbigliamento e spese per la casa, istruzione e salute

