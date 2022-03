Bankitalia: utile lordo 2021 a 9, 2 miliardi di euro

ROMA, 31 MAR - La Banca d'Italia chiude il 2021 con un utile lordo, prima delle imposte e dell'accantonamento a fondo rischi, di 9,2 miliardi di euro, 1 miliardo in meno del 2020. E' quanto ha annunciato il governatore Ignazio Visco all'assemblea dei partecipanti al capitale sottolineando come "la riduzione è imputabile per 0,8 miliardi ai risultati da negoziazione (nel 2020 si erano registrate plusvalenze da cessioni azioni e quote fondi) e per 0,5 miliardi al margine di interesse".

