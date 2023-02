Barclays: ricavi 2022 in crescita a 25 miliardi di sterline

MILANO, 15 FEB - Barclays ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi in crescita del 14% a 25 miliardi di sterline (28,19 miliardi di euro) e un utile prima in rialzo del 9% a 8,2 miliardi di sterline (9,25 mld euro) prima delle svalutazioni pari a 1,2 miliardi di sterline (1,35 mld euro), con un utile attribuibile di 5 miliardi di sterline (5,64 mld euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato un coefficiente patrimoniale del 13,9%, nella parte alta delle stime del gruppo tra il 13 e il 14%, un rapporto costi/ricavi del 67% e un dividendo di 7,21 penny per azione (8,2 centesimi per azione). Secondo l'amministratore delegato Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan, Barclays "ha chiuso il 2022 con un forte rendimento e tutte le divisioni in crescita". "Abbiamo raggiunto gli obiettivi sul rendimento del patrimonio netto tangibile (Rote) sopra il 10% - ha aggiunto - mantenendo un forte Cet1 patrimoniale". Quanto al futuro Venkatakrishnan si è detto "cauto sulle condizioni economiche mondiali, ma continuiamo a vedere opportunità di crescita per tutto il 2023".

