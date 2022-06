Bce: Borsa Milano scivola (-2%), Btp al 3,6%

MILANO, 09 GIU - Peggiora ulteriormente l'andamento di Piazza Affari dopo le decisioni della Bce e con la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde: l'indice Ftse Mib cede oltre il 2%, confermando Milano come la peggiore tra le Borse europee. Francoforte infatti scende dell'1,5%, seguita da Madrid (-1,3%), Parigi (-1,2%), Amsterdam (-1,1%) e Londra, che oscilla attorno a una perdita di un punto percentuale. Mentre restano sotto pressione i titoli di Stato (il Btp a 10 anni ha toccato il 3,6%, spread a quota 215), in Piazza Affari tra i titoli principali sempre male Iveco (-5%) e Tenaris (-4%), con Unicredit finora molto solida passata in terreno leggermente negativo. L'euro tiene a quota 1,07 contro il dollaro.

