Bce: Lagarde, fondamentale riportare l'inflazione al target 2%

ROMA, 02 DIC - La Bce, date le incertezze sull'economia globale e la volatilità dei prezzi, deve assicurare che "in tutti gli scenari l'inflazione tornerà al nostro obiettivo velocemente". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a una conferenza di banche centrali organizzata dalla Bri e dalla Banca di Tailandia a Bangkok. Lagarde si è soffermata anche sul forte apprezzamento del dollaro: "la saggezza convenzionale dice che non abbiamo come obiettivo i cambi", ma ""osserviamo attentamente quello che è stato l'apprezzamento de dollaro".

