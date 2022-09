ROMA, 17 SET - La Bce dovrà varare "diversi" rialzi tassi d'interesse fra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo, quando per l'economia dell'area euro è attesa una crescita piatta. Inoltre non si esclude una recessione "mite". Lo ha detto Philip Lane, capo economista della Bce e membro del comitato esecutivo, in un'intervista alla tv irlandese Rté, spiegando che la Bce dovrà "portare i tassi d'interesse verso livelli più normali":

