Bce: Panetta cita Battisti, non guidiamo a fari spenti

ROMA, 16 FEB - Quello che la Bce non deve fare, nel contrasto all'inflazione, "è 'guidare come un pazzo a fari spenti nella notte": a citare 'Emozioni' di Lucio Battisti calando il testo del cantautore nella politica monetaria è Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un discorso a un evento del Centre for European Reform a Londra. "Una calibrazione della politica monetaria in funzione dei dati, ben radicata in una chiara funzione di reazione, offre il percorso migliore - ha detto Panetta avvertendo dei rischi di una stretta eccessiva - questo non significa che non saremo risoluti nella lotta all'inflazione. Significa essere risoluti nella direzione giusta".

