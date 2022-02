Bce: Schnabel, guerra in Ucraina può ritardare l'uscita dal Qe

ROMA, 24 FEB - Il conflitto in Ucraina potrebbe ritardare l'uscita dallo stimolo monetario della Bce. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, in quella che appare come un'inversione di rotta rispetto alle intenzioni di normalizzare la politica monetaria. Schnabel ha spiegato che l'incertezza legata all'invasione russa richiede un approccio graduale e basato sui dati economici. La Bce - ha aggiunto - è pronta a contrastare ripercussioni gravi sui mercati.

