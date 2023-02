Bce: Villeroy, tassi al livello massimo entro settembre

ROMA, 17 FEB - La Banca centrale europea probabilmente alzerà i tassi di interesse al livello massimo entro settembre per poi mantenerli su quel livello almeno fino al prossimo anno per garantire che l'inflazione torni all 'obiettivo 2%. Lo ha detto il membro del consiglio direttivo Francois Villeroy de Galhau a un convegno a Parigi, riferisce Bloomberg. "È nostro dovere ricordare che la battaglia contro l'inflazione sarà solo vinta attraverso la perseveranza, mantenendo alti i tassi di interesse il più a lungo possibile come necessario - ha chiarito Villeroy - Dobbiamo stare attenti a non dichiarare la vittoria troppo in fretta".

