Benzina: ancora ribassi, Eni -3 cent, Ip -8 cent

ROMA, 17 MAR - Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo "che hanno chiuso ieri in saliscendi (in discesa la benzina, in salita il diesel), oggi si segnalano nuovi interventi al ribasso da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati dei carburanti". In particolare, Eni scende (per il terzo giorno di seguito) di 3 centesimi su benzina e gasolio, IP taglia di 8 cent sia sul gasolio che sulla verde, mentre Q8 e Tamoil calano di 5 cent. Lo comunica Quotidiano energia. Facile.it intanto calcola che se il Governo ridurrà effettivamente il peso delle accise di 15 centesimi di euro a litro il risparmio medio per un mese per automobilista sarebbe di circa 11 euro.

