Benzina: cala prezzo ultima settimana, -5 cent a 2,137 euro

ROMA, 22 MAR - Il prezzo dei carburanti è diminuito la scorsa settimana (tra il 14 e il 20 marzo), anche al netto degli interventi del governo sulle accise entrati in vigore oggi. Secondo le rilevazioni del Mite, la benzina in modalità self service ha registrato un prezzo medio nazionale di 2,137 euro a litro, in calo di 4,7 centesimi rispetto alla settimana precedente. La media del diesel è invece a 2,124 euro al litro, in calo in questo caso di 3 centesimi.

