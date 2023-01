Benzina: continuano ritocchi al rialzo dei prezzi

ROMA, 19 GEN - Prosegue la fase rialzista per i prezzi dei carburanti. Dopo i ritocchi di ieri, oggi è il market leader Eni a intervenire sui listini. Salgono dunque le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Ancora in deciso aumento le quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP si registra un ritocco al rialzo di 0,5 cent/litro su entrambi i prodotti. Per Tamoil +2 cent/litro sulla benzina. In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, la benzina self service sale a 1,822 euro/litro (+3 millesimi, compagnie a 1,823, pompe bianche 1,821) e il diesel a 1,872 euro/litro (+2, compagnie a 1,873, pompe bianche 1,870). Per il servito la benzina sale a 1,960 euro/litro (+2, compagnie a 2,001, pompe bianche 1,880) e il diesel a 2,010 euro/litro (+2 compagnie a 2,051, pompe bianche 1,928). Gpl servito a 0,783 euro/litro (-2, compagnie a 0,794, pompe bianche 0,770), metano servito a 2,186 euro/kg (-19, compagnie a 2,224, pompe bianche 2,154), Gnl 2,625 euro/kg (-5, compagnie 2,665 euro/kg, pompe bianche 2,594 euro/kg). Sulle autostrade, la benzina self service è a 1,906 euro/litro (servito 2,164), il gasolio self service a 1,953 euro/litro (servito 2,212), il Gpl a 0,885 euro/litro, metano 2,339 euro/kg, il Gnl a 2,742 euro/kg.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA